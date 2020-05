Politica 263

Sicilia, mazzette nella sanità. Cancelleri a Musumeci: "Ma non doveva diventare bellissima?"

Il vice ministro ritiene che sia necessaria un'attenta riflessione per la politica e per il presidente della Regione

Redazione

21 Maggio 2020 20:19

"Musumeci pare non riesca ad azzeccarne una… di nomina. Dopo la triste vicenda legata alla nomina dell’Assessore leghista - all’Identità Siciliana -, stamane apprendiamo l’amara notizia che proprio il commissario regionale per l’emergenza Covid-19 , Antonio Candela, voluto qualche settimana fa alla guida della struttura proprio dal Presidente della Regione, è stato arrestato perché avrebbe accettato tangenti e sarebbe coinvolto in «una cricca del 5 per cento» con affari per 600 milioni di euro. E' quanto afferma in una nota, il vice ministro Giancarlo Cancelleri. "Il capogruppo dei Popolari ed autonomisti all’Ars, Carmelo Pullara, organico alla maggioranza del Presidente Musumeci, vicepresidente della commissione Sanità e componente della commissione regionale Antimafia è indagato per turbativa d'asta nella stessa inchiesta “Sorelle Sanità”.Una attenta riflessione è d’obbligo per la politica e per il Presidente Musumeci. La sanità non è, e non può essere, un business per faccendieri ed un poltronificio per politici. Da anni sosteniamo “fuori la politica dalla sanità”, perché è evidente che in quell’ambiente si concentrano sistemi di potere utili ad alimentare corruttele e clientele".



"Musumeci pare non riesca ad azzeccarne una… di nomina. Dopo la triste vicenda legata alla nomina dell’Assessore leghista - all’Identità Siciliana -, stamane apprendiamo l’amara notizia che proprio il commissario regionale per l’emergenza Covid-19 , Antonio Candela, voluto qualche settimana fa alla guida della struttura proprio dal Presidente della Regione, è stato arrestato perché avrebbe accettato tangenti e sarebbe coinvolto in «una cricca del 5 per cento» con affari per 600 milioni di euro. E' quanto afferma in una nota, il vice ministro Giancarlo Cancelleri. "Il capogruppo dei Popolari ed autonomisti all’Ars, Carmelo Pullara, organico alla maggioranza del Presidente Musumeci, vicepresidente della commissione Sanità e componente della commissione regionale Antimafia è indagato per turbativa d'asta nella stessa inchiesta “Sorelle Sanità”.Una attenta riflessione è d’obbligo per la politica e per il Presidente Musumeci. La sanità non è, e non può essere, un business per faccendieri ed un poltronificio per politici. Da anni sosteniamo “fuori la politica dalla sanità”, perché è evidente che in quell’ambiente si concentrano sistemi di potere utili ad alimentare corruttele e clientele".



Miccichè scrive alla commissione Antimafia: "Avviare un'inchiesta parlamentare sulla sanità siciliana"

News Successiva Fava: "La sanità in Sicilia resta un tragico bancomat al servizio della politica e viceversa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare