Sicilia in zona gialla, il sindaco Gambino: "Un'occasione da non perdere, ma non è un liberi tutti"

"Vi invito di cuore - ha scritto il primo cittadino - alla prudenza, continuate ad indossare la mascherina, continuate a mantenere il distanziamento sociale"

Redazione

29 Novembre 2020 09:25

"È un'occasione da non perdere.La Sicilia zona gialla è un'occasione per le attività produttive che riapriranno, ma non è "liberi tutti". Gli ospedali sono ancora pieni, i medici invitano alla prudenza, molti hanno pubblicamente dichiarato il loro disaccordo sulla scelta.

Ancora troppi i decessi che contiamo ogni giorno anche nel nostro territorio. È la prova del fuoco per testare il senso civico e del dovere, di tutti noi . Il virus non è sparito ma è pronto a correre se perderemo la testa.

Vi invito di cuore alla prudenza, continuate ad indossare la mascherina, continuate a mantenere il distanziamento sociale. Scegliete con cura i tempi ed i giorni per andare a fare compere natalizie. Facciamo girare l'economia locale ma con grande prudenza. Se non ci comporteremo bene oggi, a gennaio sarà un'ecatombe da tutti i punti di vista. Adesso la palla passa ai cittadini, la nostra responsabilità sarà quella di far rispettare le regole ma ognuno se non ci metterà del suo, non ce la faremo. Buon fine settimana a tutti."

Lo ha scritto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino sulla sua pagina facebook



