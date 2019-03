Attualita 344

Sicilia, in arrivo da questa sera forti venti con mareggiate: scatta l'allerta gialla

Allerta meteo da stasera sull'isola. In arrivo venti di burrasca che porteranno maltempo in gran parte della regione

Redazione

20 Marzo 2019 19:30

Da stasera in arrivo venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia. (ANSA)

Da stasera in arrivo venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia. (ANSA)

Disoccupazione agricola, l'Inps di Caltanissetta: il primo aprile ultimo giorno utile per la presentazione delle domande

News Successiva Caltanissetta, certificazione unica relativa ai redditi 2018: disponibile sul sito istituzionale dell'Inps

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews