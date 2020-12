Attualita 223

Sicilia, il maltempo è pronto a tornare: attesi forti temporali e nubifragi in tutta l'isola

Il maltempo dovrebbe anche per il ponte dell'Immacolata. Nell'isola sono previsti temporali e raffiche di vento

Redazione

05 Dicembre 2020 09:41

L’inverno bussa alla porta. Si apre infatti in Italia domani un weekend caratterizzato dal forte maltempo, con neve copiosa sulle Alpi (accumuli di oltre un metro) piogge forti e temporali. Oggi le sfavorevoli condizioni meteo riguarderanno soprattutto il Centronord, domani (domenica) prevalentemente il Sud. E il maltempo dovrebbe proseguire per il Ponte dell’Immacolata secondo le previsioni di Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com, che sottolinea come dopo il fine settimana proseguirà il passaggio di perturbazioni che comprometteranno le condizioni meteo su gran parte d’Italia nei primi giorni della prossima settimana. La causa di queste condizioni meteo avverse sarà l’estensione di un’area di bassa pressione attualmente presente tra l’Europa occidentale e il Regno Unito e tutta l’Italia.Domenica nel mirino del maltempo saranno le regioni meridionali con forti temporali e nubifragi su Campania, Sicilia, Calabria e da metà giornata anche su Puglia e Basilicata. Piogge abbondanti, sempre secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, sono previste anche sul medio Adriatico e in una prima fase ancora su Lazio , Umbria e Toscana. Maltempo si registrerà anche su parte del Nord, segnatamente Lombardia e Triveneto con nubifragi sul Friuli. Le precipitazioni in generale saranno più deboli sul versante adriatico.



L’inverno bussa alla porta. Si apre infatti in Italia domani un weekend caratterizzato dal forte maltempo, con neve copiosa sulle Alpi (accumuli di oltre un metro) piogge forti e temporali. Oggi le sfavorevoli condizioni meteo riguarderanno soprattutto il Centronord, domani (domenica) prevalentemente il Sud. E il maltempo dovrebbe proseguire per il Ponte dell’Immacolata secondo le previsioni di Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com, che sottolinea come dopo il fine settimana proseguirà il passaggio di perturbazioni che comprometteranno le condizioni meteo su gran parte d’Italia nei primi giorni della prossima settimana. La causa di queste condizioni meteo avverse sarà l’estensione di un’area di bassa pressione attualmente presente tra l’Europa occidentale e il Regno Unito e tutta l’Italia.Domenica nel mirino del maltempo saranno le regioni meridionali con forti temporali e nubifragi su Campania, Sicilia, Calabria e da metà giornata anche su Puglia e Basilicata. Piogge abbondanti, sempre secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, sono previste anche sul medio Adriatico e in una prima fase ancora su Lazio , Umbria e Toscana. Maltempo si registrerà anche su parte del Nord, segnatamente Lombardia e Triveneto con nubifragi sul Friuli. Le precipitazioni in generale saranno più deboli sul versante adriatico.



News Successiva Fiasconaro, eccellenza Made in Sicily: l'azienda di Castelbuono ha ricevuto l'Oscar per l'innovazione di Angi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare