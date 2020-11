Cronaca 677

Sicilia. Il dirigente dell'assessorato La Rocca: "False cartelle per non dare posti Covid"

Il dirigente della pianificazione strategica parla di "ostruzionismo" da parte di alcuni medici per impedire l'attivazione di posti per malati di Coronavirus

Redazione

22 Novembre 2020 09:10

"Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto ai pazienti Covid, c'è chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate, ne ricordo una che parlava di tubercolosi, ma non era vero". A dirlo all'ANSA è il dirigente generale della pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute in Sicilia, Mario La Rocca, finito nel ciclone per alcuni audio in una chat tra manager della sanità, pubblicati da La Sicilia, e che parla di "ostruzionismo" da parte di alcuni medici per impedire l'attivazione di posti per malati di Coronavirus e di dirigenti generali di ospedali "incapaci" di applicare il piano del governo Musumeci per l'aumento dei posti.

La Rocca racconta: "Quando andai all'ospedale 'Cervello' di Palermo, vidi che nel pronto soccorso di pediatria c'era una sola bambina che faceva i compiti. Appurai che c'erano 6-7 accessi al giorno in questo reparto che era separato solo da una porta dall'area Covid: da lì mi arrivavano le grida disperate di aiuto dei pazienti Covid. Quella mattina il personale aveva chiesto gli straordinari e non voleva spostarsi di reparto mentre c'era chi aveva bisogno. C'era dunque la possibilità di reperire lì dei posti letto Covid ma tutto era immobile". (ANSA)



"Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto ai pazienti Covid, c'è chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate, ne ricordo una che parlava di tubercolosi, ma non era vero". A dirlo all'ANSA è il dirigente generale della pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute in Sicilia, Mario La Rocca, finito nel ciclone per alcuni audio in una chat tra manager della sanità, pubblicati da La Sicilia, e che parla di "ostruzionismo" da parte di alcuni medici per impedire l'attivazione di posti per malati di Coronavirus e di dirigenti generali di ospedali "incapaci" di applicare il piano del governo Musumeci per l'aumento dei posti.

La Rocca racconta: "Quando andai all'ospedale 'Cervello' di Palermo, vidi che nel pronto soccorso di pediatria c'era una sola bambina che faceva i compiti. Appurai che c'erano 6-7 accessi al giorno in questo reparto che era separato solo da una porta dall'area Covid: da lì mi arrivavano le grida disperate di aiuto dei pazienti Covid. Quella mattina il personale aveva chiesto gli straordinari e non voleva spostarsi di reparto mentre c'era chi aveva bisogno. C'era dunque la possibilità di reperire lì dei posti letto Covid ma tutto era immobile". (ANSA)



Coronavirus, boom di contagi in provincia di Caltanissetta: 148 positivi in più e 8 nuovi ricoverati

News Successiva In Sicilia nuove regole per la domenica: panifici aperti. Chiusi negozi e centri commerciali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare