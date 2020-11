Cronaca 525

Sicilia, il Cts chiede aiuto ai medici di base per evitare ricovero pazienti covid: ma mancano i dispositivi di sicurezza

Redazione

11 Novembre 2020 08:15

Scontro tra medici di base e Regione con quest'ultima che invoca aiuto per cercare di alleggerire il peso dei pazienti Covid sugli ospedali. Il Comitato tecnico scientifico ha ribadito, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l’indicazione di sfruttare al massimo la medicina del territorio per evitare che i pazienti asintomatici o con lievi sintomi peggiorino fino al punto da rendere necessario il ricovero.Occorrerebbe dunque un coinvolgimento maggiore dei medici di base, dei pediatri e di tutte le altre categorie non impegnate in ospedale ma l’Ordine dei medici ha segnalato che non ci sono le condizioni per richiedere un intervento dei medici di base. Mancano i dispositivi di sicurezza, che oltre alle mascherine comprendono tute e visiere protettive quando si esegue una visita.

