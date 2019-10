Cronaca 176

Sicilia, Anas: traffico bloccato sulla A19 per mezzo ribaltato tra Buonfornello e Scillato

Personale di Anas sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

08 Ottobre 2019 11:50

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Catania, tra Buonfornello e Scillato, a causa della presenza di un mezzo pesante ribaltato.

Sul posto è già presente il personale di Anas per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata, per i soli veicoli leggeri, allo svincolo di Buonfornello con rientro in autostrada allo svincolo di Scillato, dopo avere percorso le strade provinciali sp 9 e 9 bis lungo l’itinerario Campofelice di Roccella - Collesano - Scillato.



Si è in attesa dell’arrivo dell’autogru per il sollevamento e la rimozione del mezzo.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.







