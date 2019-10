Cronaca 905

Sicilia, Anas: traffico bloccato sulla A19 Palermo-Catania per mezzo pesante in fiamme

Sul posto sono già presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e quelle di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Agira

Redazione

11 Ottobre 2019 12:49

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Catania, ad Agira, a causa della presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 147,700.

Sul posto sono già presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e quelle di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Agira con rientro in autostrada allo svincolo di Catenanuova, dopo avere percorso la statale 192.



AGGIORNAMENTO ORE 14.19:

+++CARREGGIATA RIAPERTA, PERMANGONO RALLENTAMENTI



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148. (Foto Archivio)











