Sicilia, Anas: giovedì e venerdì chiusura Ss 190 a Sommatino per lavori di pavimentazione

L’itinerario alternativo, segnalato in loco, è costituito da Viale Aldo Moro

25 Settembre 2019 18:34

A partire dalle ore 8 di domani, giovedì 26 settembre, e fino alle ore 19 di venerdì, saranno eseguiti interventi di pavimentazione sulla strada statale 190 “Delle Solfare”, tra il km 15,500 e il km 16,500, all’interno del centro abitato di Sommatino (CL).

L’itinerario alternativo, segnalato in loco, è costituito da Viale Aldo Moro.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.



