Cronaca 364

Sicilia, Anas: da mercoledì 10 luglio sulla A19 interventi di pavimentazione allo svincolo per Motta Sant'Anastasia

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada

Redazione

05 Luglio 2019 15:36

A partire da mercoledì 10 e fino a martedì 16 luglio, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Motta Sant’Anastasia dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.



Le rampe dello svincolo saranno chiuse alternativamente a seconda dello stato di avanzamento del cantiere e, per i veicoli provenienti da Palermo e da Catania, verrà apposta segnaletica provvisoria in prossimità dello svincolo di Gerbini Sferro e in prossimità dello svincolo Zia Lisa sulla Tangenziale Ovest di Catania, da cui sarà possibile immettersi sulla statale 192 e raggiungere Motta Sant’Anastasia.



Gli itinerari alternativi saranno segnalati anche ai veicoli provenienti da Motta Sant’Anastasia e diretti in autostrada.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.











