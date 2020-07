Cronaca 1271

Si ustiona durante un esperimento di scienze nella sua abitazione, muore bimbo di dieci anni

Il piccolo aveva riportato ustioni sul 60% del corpo e si trovava ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino

Redazione

03 Luglio 2020 17:16

Non ce l'ha fatta Riccardo Cesarino, il bimbo di 10 anni che il 29 maggio scorso era rimasto gravemente ustionato dopo un esperimento di scienze nella sua abitazione di Collegno, nel Torinese. Il piccolo è morto oggi in ospedale.Aveva riportato ustioni sul 60% del corpo e si trovava ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.





