Cronaca 1297

Si suicida l'ex capo dell'ufficio Gip di Palermo Vincenti, era indagato a Caltanissetta nell'inchiesta su Zamparini

Il magistrato si è lanciato dal balcone della sua abitazione. Vincenti e il figlio Andrea erano indagati per corruzione e rivelazione di notizie riservate

Redazione

21 Novembre 2019 13:27

Tragedia Palermo. L'ex capo dell'ufficio del Gip di Palermo Cesare Vincenti si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione, nella zona residenziale di via Sciuti.Vincenti e il figlio Andrea, avvocato, erano indagati dal giugno scorso dalla Procura di Caltanissetta per corruzione e rivelazione di notizie riservate nell'ambito dell'indagine sulla presunta fuga di notizie relativa all'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini che avrebbe appreso preventivamente della pendenza di una richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti.

Di corruzione risponde anche il figlio di Vincenti, Andrea. L’inchiesta nasce dal sospetto che una talpa al palazzo di giustizia di Palermo abbia avvertito, tramite l'allora presidente del Palermo calcio, Giovanni Giammarva, l’ex patron rosanero Maurizio Zamparini della richiesta pendente di arresto a suo carico avanzata dalla Procura.

Giammarva, a maggio del 2018, chiese un urgente appuntamento a Zamparini, che il giorno successivo all’incontro si dimise dalle cariche societarie. Il gip chiamato a decidere sull'arresto, che lavorava nell’ufficio diretto da Vincenti, negò le manette sostenendo che le dimissioni dalla carica avessero fatto venir meno le esigenze cautelari.

Chi diede lo notizia della richiesta di arresto? È quello che si chiedono i pm di Caltanissetta. Ed ecco che il sospetto grava su Vincenti. Quanto all'ipotesi di reato di corruzione, risulta determinante l'incarico legale dato al figlio nella società rosanero. E questo, per gli inquirenti, potrebbe essere stato il prezzo della corruzione.





Tragedia Palermo. L'ex capo dell'ufficio del Gip di Palermo Cesare Vincenti si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione, nella zona residenziale di via Sciuti.Vincenti e il figlio Andrea, avvocato, erano indagati dal giugno scorso dalla Procura di Caltanissetta per corruzione e rivelazione di notizie riservate nell'ambito dell'indagine sulla presunta fuga di notizie relativa all'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini che avrebbe appreso preventivamente della pendenza di una richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti.

Di corruzione risponde anche il figlio di Vincenti, Andrea. L’inchiesta nasce dal sospetto che una talpa al palazzo di giustizia di Palermo abbia avvertito, tramite l'allora presidente del Palermo calcio, Giovanni Giammarva, l’ex patron rosanero Maurizio Zamparini della richiesta pendente di arresto a suo carico avanzata dalla Procura.

Giammarva, a maggio del 2018, chiese un urgente appuntamento a Zamparini, che il giorno successivo all’incontro si dimise dalle cariche societarie. Il gip chiamato a decidere sull'arresto, che lavorava nell’ufficio diretto da Vincenti, negò le manette sostenendo che le dimissioni dalla carica avessero fatto venir meno le esigenze cautelari.

Chi diede lo notizia della richiesta di arresto? È quello che si chiedono i pm di Caltanissetta. Ed ecco che il sospetto grava su Vincenti. Quanto all'ipotesi di reato di corruzione, risulta determinante l'incarico legale dato al figlio nella società rosanero. E questo, per gli inquirenti, potrebbe essere stato il prezzo della corruzione.





Il Procuratore di Caltanissetta Bertone convocato dall'Antimafia, audizione secretata

News Successiva Omicidio Loris, oggi la sentenza della Cassazione: il Pg chiede per la mamma la conferma a 30 anni di reclusione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare