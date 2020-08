Cronaca 1222

Si sporge dal finestrino dell'auto e sbatte la testa contro un palo: muore ventenne

Violentissimo l'impatto, il ventenne è morto sul colpo, i sanitari del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso

Redazione

22 Agosto 2020 14:02

Un incidente mortale con una dinamica terribile si è verificato ieri ad Affi, nel Veronese.La vittima è una ragazzo di Sant'Ambrogio di Valpolicella di appena vent'anni.

Il giovane viaggiava in compagnia di quattro amici: si è sporto dal finestrino dell'auto in viaggio lungo la strada che porta da Affi a Incaffi e ha sbattuto la testa contro il palo della recinzione di un vigneto.

Violentissimo l'impatto, il ventenne è morto sul colpo, i sanitari del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso.

Il gruppo di ragazzi aveva trascorso la serata sul lago e stava tornando verso un b&b della zona, dove tre dei cinque giovani alloggiano per un periodo di vacanza.



