Cronaca 69

Si schianta con il suo scooter contro un'auto, muore a soli 19 anni. Con lui c'era anche una ragazza che è rimasta ferita

Giuseppe D'Amico, originario di Giardini Naxos è morto sul colpo. Inutili i tentativi di salvargli la vita

Redazione

27 Giugno 2020 17:27

Giuseppe D’Amico, 19 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale con il suo scooter sulla strada statale 114 all’altezza dell’incrocio con via Naxos, a Giardini Naxos. Il giovane, originario di Giardini, era a bordo di uno scooter Piaggio Beverly e si è scontrato con un’auto. D’Amico è morto sul colpo; una giovane, che era con lui e ora è in prognosi riservata. La ragazza ha riportato molte fratture e lesioni ed è stata operata.

