Si sboccano i pagamenti degli stipendi per i lavoratori dell'antincendio di Caltanissetta: saldate le spettanze di giugno

Boccata d'ossigeno per i forestali. A comunicarlo è lo Snaf - Confsal Caltanissetta. Interessati 480 lavoratori

Redazione

19 Agosto 2019 16:48

Lo Snaf FNA - Confsal di Caltanissetta interviene con il Vice Segretario Regionale Bonaffini Manuel per comunicare che finalmente si sono sbloccati gli stipendi per il comparto Antincendio forestale.Oggi in mattina il Vice Segretario dello Snaf FNA- Confsal, Manuel Bonaffini, insieme a una rappresentanza di lavoratori impegnati nella campagna antincendio, si è recato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, per verificare se gli uffici appositi avessero effettuato in tempi utili, il mandato di pagamento relativo alle spettanze di giugno.

Dopo un incontro con il Dott. Salvatore Bonsangue, il sindacalista ha potuto appurare che gli uffici avevano inviato in tempo il mandato di pagamento e che, entro pochi giorni, i circa 480 operatori dovrebbero ricevere il dovuto. L'Ispettorato dal proprio che l'ufficio ha effettuato il mandato elettronico di pagamento delle spettanze di giugno in tempo utile.

Dopo un acceso dibattito presso l’ufficio dell’Ispettorato, - afferma – Bonaffini dopo aver incontrato il Dott. Bonsangue con una delegazione di lavoratori, per capire dove stava il problema dei pagamenti e, dopo diverse telefonate alla Società Sicilia e Servizi, ci siamo recati assieme al Dott. Bonsangue presso la Cassa Regionale di Caltanissetta per trovare una soluzione immediata.

Da informazioni ottenute, a quel punto il Dott. Bonsangue e l’organizzazione Sindacale hanno chiesto con forza che entro questa giornata si doveva sbloccare il pagamento dei lavoratori, perché ormai i lavoratori sono in una situazione economica critica non più sostenibile.

Urge per i lavoratori siciliani avere risposte adeguate attraverso una riforma che metta al centro la sicurezza e le competenze dell’organico che possono fare la differenza per la difesa del bosco e del territorio.

Questa Organizzazione Sindacale ringrazia il Dott. Salvatore Bonsangue per l’impegno e la determinazione messa per la soluzione del problema degli stipendi del mese di Giugno.







