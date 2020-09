Cronaca 701

Si rifiuta di indossare la mascherina in ospedale: insegnante denunciata a Palermo

Sono intervenuti i medici, anche la guardia giurata in servizio in ospedale, ma senza risultati

Redazione

19 Settembre 2020 17:34

Un’insegnante di 47 anni residente a Palermo è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. La donna ieri nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale Civico si è rifiutata di indossare la mascherina e i dispositivi di sicurezza.Sono intervenuti i medici, anche la guardia giurata in servizio in ospedale, ma senza risultati. È stato necessario l’intervento dei carabinieri che alla fine hanno denunciato la donna.



