Cronaca 2310

Si ribalta con la sua auto, un pensionato di Sommatino ricoverato in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta

L'incidente si è verificato sulla Ss 119 tra Delia e Sommatino. L'anziano è stato ricoverato in rianimazione

Redazione

29 Giugno 2019 17:25

Un anziano di Sommatino, è stato ricoverato d'urgenza, in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, nel reparto di rianimazione dopo essere rimasto vittima di un incidente autonomo sulla Ss 119 tra Delia e Sommatino. L'uomo, 75 anni, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Una volta condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia è stato sottoposto ad esami diagnostici per poi essere ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Un anziano di Sommatino, è stato ricoverato d'urgenza, in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, nel reparto di rianimazione dopo essere rimasto vittima di un incidente autonomo sulla Ss 119 tra Delia e Sommatino. L'uomo, 75 anni, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Una volta condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia è stato sottoposto ad esami diagnostici per poi essere ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

News Successiva Sommatino, bimbo di 10 anni sta per essere investito da un'auto ma il padre lo salva e viene travolto dalla macchina

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews