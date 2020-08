Cronaca 2769

Entra in un appartamento di via Saponaro e poi fugge: pregiudicato arrestato a Caltanissetta

Polizia e carabinieri sono intervenuti allertati da un parente del proprietario dell'abitazione e grazie all'allarme collegato all'impianto di video sorveglianza

Redazione

14 Agosto 2020 11:01

Questa notte la polizia unitamente ai carabinieri della Radiomobile di Caltanissetta, ha tratto in arresto in

flagranza per furto in abitazione il noto pluripregiudicato Sciarrino Davide cl.1993. Lo stesso dopo essersi introdotto all';interno di un appartamento ubicato in via Saponaro, metteva a soqquadro l'abitazione per

poi darsi alla fuga. Gli operatori sono intervenuti, allertati da un parente del proprietario dell'appartamento che dall'impianto di videosorveglia ivi installato, ha segnalato la presenza di un soggetto all'interno dell'abitazione, intento a rovistare nelle stanze. Il tempestivo intervento del personale operante ha permesso di individuare e fermare l'autore. Dopo le formalità di rito, Davide Sciarrino, assistito dall'avvocato Dino Milazzo, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale, così come disposto dal P.M. di turno.

