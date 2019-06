Cronaca 338

Si fingevano malati di talassemia per percepire la pensione: operazione "Sanguisuga" a Palermo

Avrebbero presentato anche falsi certificato pur di ottenere una pensione di invalidità. 39 le persone indagate

Redazione

14 Giugno 2019 09:20

Si sono finti malati di talassemia anche con falsi certificati medici per percepire una pensione. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo nel corso dell'operazione "Sanguisuga" coordinati dalla procura del capoluogo siciliano, hanno eseguito un provvedimento di sequestro "per equivalente" per oltre 1 milione di euro emesso dal gip nei confronti di 39 soggetti indagati per falso e truffa ai danni dell'Inps. Le indagini, sono partite dall'analisi dei flussi di spesa di enti pubblici risultati anomali, confermate dagli accertamento interni degli ispettori dell'ente di previdenza nazionale. (Ansa)

