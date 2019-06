Cronaca 390

Si fingeva un uomo appartenente alla Stidda per estorcere soldi al datore di lavoro, assolto un gelese

Sotto processo con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, è finito Bartolomeo Monachella, 43 anni

Redazione

13 Giugno 2019 10:49

Il tribunale di Massa ha assolto Bartolomeo Monachella, 43 anni, originario di Gela, dall'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il sostituto procuratore Federico Manotti aveva chiesto la condanna a 10 anni.Secondo gli inquirenti, Monachella avrebbe chiesto e ottenuto in quasi un anno 11 mila euro dal suo datore di lavoro, titolare di una ditta con sede legale a Gela impegnata in un subappalto alla Nuovo Pignone di Massa, dietro minaccia di ritorsioni da parte della Stidda, l'associazione mafiosa attiva in Sicilia.



