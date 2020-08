Cronaca 266

Si arrampica sul balcone e salva 4 bambini da un incendio: roghi e allarme in tutta la Sicilia

Tragedia sfiorata d Isnello, nel cuore delle Madonie dove un operaio è riuscito a mettere in salvo quattro bambini intrappolati in un rogo

Redazione

03 Agosto 2020 20:32

Tragedia sfiorata ad Isnello, nel cuore delle Madonie. Un operaio 49enne, Nunzio Mogavero, si è arrampicato su un balcone in una casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell’incendio. L'operaio è stato richiamato dalle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale.Sono oltre 50 gli interventi di oggi per incendi dei vigili del fuoco e della forestale. I roghi sono divampati a Pianetto nel comune di Santa Cristina, a Montemaggiore Belsito, Castronovo e Ciminna. Qui alcune case sono state evacuate. Fiamme anche a Monreale nei pressi dell’Acquapark, a Misilmeri in contrada Roccarossa e ad Altofonte. Per domare alcuni roghi sono intervenuti anche i canadair e gli elicotteri a supporto del lavoro delle squadra antincendio.

Fiamme anche sulla collina di Vampolieri, in contrada Terreforti, vicino all’ex locale Torre del Pino. La zona lambita dalle fiamme è quella di Aci Catena, in via Oliva San Mauro, al confine con il territorio di Aci Castello. Il fuoco ha minacciato diverse abitazioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, provenienti dai Distaccamenti di Acireale, Nord e dalla Sede Centrale.

