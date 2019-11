Cronaca 1453

Si apre una voragine per il maltempo sulla Sp 10: Niscemi sempre più isolata

Si trattava dell’unica arteria utilizzata dai niscemesi in seguito alla chiusura della Sp 12

Redazione

11 Novembre 2019 19:50

Chiusa la Sp 10 “Ponte Olivo”, strada che collega Niscemi alla strada statale Gela-Catania. Nel pomeriggio una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata. Il libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada. Si trattava dell’unica arteria utilizzata dai niscemesi in seguito alla chiusura della Sp 12, chiusa per cedimento del manto stradale da almeno 1 anno. “Stiamo vivendo grosse difficoltà – ha detto il sindaco Massimiliano Conti – intanto abbiamo già attivato la protezione civile regionale. Al momento l’unica strada praticabile è la Sp11, strada che collega Niscemi a Vittoria e Gela”. Il grosso ospedae più vicino alla comunità che conta quasi 30 mila abitanti (terzo comune della provincia) è quello di Gela che a questo punto dista, con le due strade franate, circa 45-50 minuti. Per ciò che riguarda il versante Ovest Niscemi resta isolata.

