Si allontana da casa nelle ore notturne violando le prescrizioni: ambulante nisseno nuovamente nei guai

Il venticinquenne Luca Romano, che a dicembre aveva dato un pugno a un agente della Polizia Municipale, adesso è ai domiciliari

Rita Cinardi

09 Gennaio 2020 09:27

Arresti domiciliari per Luca Romano, il.venditore ambulante nisseno di 25 anni, che il 19 dicembre era stato arrestato dopo aver sferrato un pugno a un agente della Polizia Municipale, a seguito del sequestro della frutta che stava vendendo senza autorizzazioni e licenza. Il giudice, nel corso del processo per direttissima, aveva disposto il solo obbligo di dimora nel capoluogo con la prescrizione di non allontanarsi da casa nelle ore notturne. Prescrizione che è stata violata martedì sera quando gli agenti della Polizia Municiale non lo hanno trovato in casa. Romano, difeso dall'avvocato Giuseppe Dacquì, è stato dunque nuovamente arrestato e posto ai domiciliari.





