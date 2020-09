Eventi 391

"Shopping Compulsivo", Maddalena Orlando presenta a Gela un libro dedicato ad una delle dipendenze della società moderna

L'appuntamento è per domani alle 18.30, nel cortile della libreria Orlando in Corso Vittorio Emanuele 373

Redazione

11 Settembre 2020 10:29

Avrà luogo domani, sabato 12 settembre alle ore 18,30 a cura dell’Associazione Betania ODV di Gela, nel cortile della Libreria Orlando di Corso Vittorio Emanuele 373 a Gela, la presentazione del libro “SHOPPING COMPULSIVO - Nuove dipendenze della modernità” scritto dalla dottoressa Maddalena Liliana Orlando, coordinatrice del Cesvop di Gela. Dialogherà con l’autrice la Prof.ssa Loredana Tallarita, prof. Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi – Università Kore di Enna. Modera la Dott.ssa Vania Romano, pedagogista clinico.Lo shopping compulsivo è un comportamento caratterizzato da un impulso irrefrenabile a comprare. Chi ne soffre, pur rendendosi conto dell’eccessività del suo comportamento, non riesce a controllarlo con la sola volontà e, dopo averlo messo in atto, prova forti sensi di colpa e di vergogna. Le conseguenze di questo comportamento possono essere anche gravi sia sul piano economico che su quello familiare e lavorativo. In Italia soffre di questo disturbo il 5% della popolazione e anche nei nostri territori tale disturbo comincia a manifestarsi. E' un male della società dei consumi che si rileva più frequentemente nei paesi occidentali sviluppati e l’e-commerce purtroppo è complice dello shopping compulsivo: comprare attraverso lo schermo del pc permette di nascondersi, di acquistare a qualsiasi ora e di agire in modo impulsivo, con un velocissimo clic sulla tastiera. L’80% degli shopper compulsivi è rappresentata da donne tra i 30 e i 40 anni, di classe sociale media, che comprano più frequentemente oggetti di abbigliamento, gioielli e prodotti di bellezza. L’uomo predilige più frequentemente telefonini, computer, attrezzi sportivi. Il disturbo inizia solitamente in adolescenza, ma viene riconosciuto intorno ai 21 anni in media. Il presente testo rappresenta un tentativo di raccogliere gli orientamenti scientifici su tale argomento quali la definizione di criteri diagnostici, la differenza con altre forme di addiction e i processi psicodinamici alla base di questo modello psicopatologico. Nella pratica clinica, lo shopping compulsivo viene a tutti gli effetti riconosciuto come una dipendenza comportamentale e conseguentemente trattato.



