Cronaca

Sgominata banda di ladri a Enna, 50 colpi messi a segno: svaligiata anche una casa a Caltanissetta

Ventidue i furti in abitazione, ma i tre avevano anche rubato cavi di rame e gasolio

Redazione

12 Giugno 2019 09:12

Chiuso il cerchio attorno a una banda di tre ladri rumeni che ha depredato abitazioni per tutto l’inverno ad Enna. I tre secondo gli inquirenti hanno messo a segno 22 furti in abitazione ad Enna bassa, hanno preso di mira altre due case tra Agrigento e Caltanissetta, ma hanno anche depredato anche cavi di rame e gasolio. Sono cinquanta i colpi messi a segno totale.La polizia di stato e i carabinieri, diretti dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno arrestato i tre rumeni a conclusione di un’indagine che ha permesso di ricostruire i furti.

In seguito alla richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini, il gip del tribunale di Enna ha emesso misura cautelare in carcere nei confronti degli indagati. Le forze dell’ordine hanno contestualmente eseguito anche numerose perquisizioni domiciliari.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10,30 all’Auditorium “Falcone e Borsellino” del palazzo di giustizia di Enna, alla presenza del procuratore, Massimo Palmeri, e del sostituto procuratore, Domenico Cattano, che hanno coordinato le indagini.



