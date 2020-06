Cronaca 4358

Sfruttamento prostituzione a Caltanissetta: i nomi degli arrestati. Ci sono anche un avvocato e un commesso della Procura

Il provvedimento trae origine da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

Rita Cinardi

10 Giugno 2020 09:03

Alle prime ore di oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari e di divieto di dimora emessa dal Gip nisseno, nei confronti di cinque soggetti per il reato di esercizio di una casa di prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. Ai domiciliari sono finiti Sandro Valenza, avvocato, 49 anni, Vincenzo Riccobene, commesso della Procura, 54 anni, Antonino Comunale, 78 anni, Gaviria Adriana Maria Toro, colombiana 36 anni. Divieto di dimora per Francesco Vittorioso, 52 anni.

Il provvedimento trae origine da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e condotta da personale del Nucleo Investigativo, che ha permesso di risalire ad un giro consolidato di prostituzione nel quale appaiono impegnati un avvocato e un pubblico dipendente

I soggetti coinvolti nell'indagine, quattro uomini e una donna, tutti residenti a Caltanissetta e di età comprese tra i 36 e i 78 anni, in concorso tra loro, avendo la disponibilità di alcuni appartamenti in Caltanissetta, concedevano in sublocazione le camere da letto, a prezzi sproporzionati rispetto a quelli di mercato, a donne di origine sudamericana, a scopo di esercizio di case di prostituzione. Quattro di loro sono finiti agli arresti domiciliari, per un quinto, che aveva il ruolo di autista, è scattato il solo divieto di dimora, con obbligo di presentazione alla Pg.



Alle prime ore di oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari e di divieto di dimora emessa dal Gip nisseno, nei confronti di cinque soggetti per il reato di esercizio di una casa di prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. Ai domiciliari sono finiti Sandro Valenza, avvocato, 49 anni, Vincenzo Riccobene, commesso della Procura, 54 anni, Antonino Comunale, 78 anni, Gaviria Adriana Maria Toro, colombiana 36 anni. Divieto di dimora per Francesco Vittorioso, 52 anni.

Il provvedimento trae origine da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e condotta da personale del Nucleo Investigativo, che ha permesso di risalire ad un giro consolidato di prostituzione nel quale appaiono impegnati un avvocato e un pubblico dipendente

I soggetti coinvolti nell'indagine, quattro uomini e una donna, tutti residenti a Caltanissetta e di età comprese tra i 36 e i 78 anni, in concorso tra loro, avendo la disponibilità di alcuni appartamenti in Caltanissetta, concedevano in sublocazione le camere da letto, a prezzi sproporzionati rispetto a quelli di mercato, a donne di origine sudamericana, a scopo di esercizio di case di prostituzione. Quattro di loro sono finiti agli arresti domiciliari, per un quinto, che aveva il ruolo di autista, è scattato il solo divieto di dimora, con obbligo di presentazione alla Pg.



Giro di regali e mazzette per i collegamenti marittimi, il processo contro Crocetta resta a Palermo

News Successiva Femmicidio a Lentini, donna uccisa per 50 euro: dopo la lite, il pensionato ha preso una pistola e ha fatto fuoco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare