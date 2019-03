Salute 190

"Settimana mondiale contro il glaucoma": a Caltanissetta visite oculistiche gratuite

"Nello studio medico oculistico sezionale, dotato di specifiche apparecchiature, lo specialista incaricato - scrive il presidente Alessandro Mosca - eseguirà controlli oculistici gratuiti"

Redazione

12 Marzo 2019 21:52

In occasione della "Settimana mondiale contro il glaucoma", che si celebra in tutta Italia dal 10 al 16 marzo, la sezione territoriale dell'Unione Italia Ciechi ed Ipovedenti - Onlus Caltanissetta, accogliendo l'invito dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, organizza uno screening oculistico gratuito che si svolgerà, giovedì 14 marzo 2019, dallle 9.30 alle 13, nello studio medico oculistico della sede sociale, in via Corsica 33, Caltanissetta. "Nello studio medico oculistico sezionale, dotato di specifiche apparecchiature, lo specialista incaricato - scrive il presidente Alessandro Mosca - eseguirà controlli oculistici gratuiti che comprendono la misurazione del tono oculare. Secondo l'Oms, il glaucoma, malattia che causa un aumento della pressione interna dell'occhio, colpisce 55 milioni di persone nel mondo e rappresenta, dopo la cataratta non operata, la seconda causa di cecità evitabile, in quanto, spesso, non manifesta sintomi, per cui è definito "ladro silenzioso della vista". Indispensabile si rivela, dunque, una semplice visita oculistica come strumento di prevenzione sui gravi rischi cui espone la malattia se non diagnosticata in tempo. L'iniziativa in atto, mira, pertanto, a sensibilizzare la popolazione, invitando la cittadinanza a dedicare dieci minuti della propria giornata alla tutela del dono prezioso della vista.

