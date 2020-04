Cronaca 580

Settimana di bel tempo in Sicilia: scatta l'allarme Pasquetta. Borrelli: "Confidiamo nel buon senso"

Le alte temperature potrebbero incoraggiare la gente ad uscire fuori casa ma nelle ultime ore, da più parti vengono lanciati appelli affinchè si rimanga a casa in piena emergenza Coronavirus

Redazione

06 Aprile 2020 10:21

La settimana di Pasqua è appena iniziata e, secondo i meteorologi, ci sarà sole e temperature sempre più miti grazie all’anticiclone africano. Lunedì 6 aprile, in Calabria e Sicilia potrebbero verificarsi dei brevi rovesci o isolati temporali mentre sul resto delle regioni prevarrà il sole a parte qualche nube sparsa sul resto del sud, in Sardegna e sul basso Lazio.Da domani l’anticiclone invaderà completamente il nostro Paese e il cielo si presenterà sereno sulla quasi totalità delle regioni. Le temperature, secondo ilmeteo.it, si attesteranno attorno ai 19-21 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, qualche grado in meno al sud e sui versanti adriatici. Giovedì ancora caldo. Per Pasqua e Pasquetta invece "il grande anticiclone comincerà a perdere colpi e il tempo lentamente peggiorerà".

Le alte temperature potrebbero incoraggiare la gente ad uscire fuori casa ma nelle ultime ore, da più parti vengono lanciati appelli affinchè si rimanga a casa in piena emergenza Coronavirus. Una leggerezza potrebbe compromettere l'attuale situazione.

Anche ieri il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, rispondendo a chi gli ha chiesto del rischio di nuove ondate di contagi nell'eventualità di un aumento dei casi di violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19, in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ha ribadito che "è importante che vengano mantenuti comportamenti molto stringenti. Ringrazio forze di polizia che ogni giorno effettuano i controlli perché costituiscono un deterrente. Ma quello che conta è il comportamento che ognuno di noi deve tenere. Confidiamo nell'atteggiamento della popolazione, che - ha detto - deve essere corretto con il comportamento che viene richiesto". (Gds.it)



