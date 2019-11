Eventi 186

Settimana del Black Friday su Amazon, sconti su migliaia di prodotti: ci saranno anche delle offerte lampo

La settimana inizierà venerdì 22 novembre e si concluderà il 29. Per i clienti Prime sarà possibile l'accesso anticipato di 30 minuti

Redazione

20 Novembre 2019 19:22

Da venerdì 22 novembre Amazon dà il via alla settimana di sconti per il Black Friday.Le offerte, rivolte a tutti i clienti, sono disponibili dalle 00:01 di venerdì 22 novembre fino alle 23.59 di venerdì 29 novembre e riguardano migliaia di prodotti: elettronica di consumo, dispositivi Amazon, giocattoli, prodotti di bellezza, cibo, bevande, arredamento e articoli per la casa e gli animali domestici.

I clienti in questi giorni, inoltre, hanno già potuto usufruire le migliaia di Offerte Lampo (prodotti scontati disponibili in quantità limitate per un breve periodo di tempo) con nuove offerte disponibili ogni cinque minuti.

Per i clienti Prime sarà possibile l’accesso anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo, oltre a ulteriori benefici e vantaggi.





