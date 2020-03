Cronaca 60

Settanta casi di coronavirus all'Oasi di Troina, situazione drammatica: la Regione pensa a una nuova "zona rossa"

I contagiati sono almeno 70 e al momento sono ricoverati circa 160 disabili

Redazione

27 Marzo 2020 15:39

Settanta casi di coronavirus all'Oasi di Troina, una situazione drammatica che ha spinto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a inviare il responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonio Candela, e il direttore scientifico dell’Istituto Neurolesi "Bonino Pulejo", Dino Bramanti, per monitorare e coordinare ulteriori azioni di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus.Intanto, il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in costante contatto con il sindaco della cittadina ennese, Fabio Venezia, con il quale non si è esclusa l’ipotesi di dichiarare Troina "zona rossa". Tale eventuale decisione verrà assunta dopo la relazione degli esperti e in seguito ai risultati sui nuovi tamponi effettuati.

Nei giorni scorsi, la Regione Siciliana ha già nominato Giuseppe Murolo, dirigente dell’assessorato alla Salute, quale commissario regionale per l’emergenza sanitaria presso l’Istituto Oasi Maria Santissima di Troina, dove si sono registrati casi di contagio.

Il sindaco di Troina Fabio Venezia ha chiesto anche l'invio di personale sanitario dell'Esercito. I contagiati sono almeno 70 e al momento sono ricoverati circa 160 disabili.



