Servizio urbano ed extra urbano per anziani e disabili: istanze al Comune di Gela entro il 31 luglio

Gli appositi modelli per presentare la domanda sono disponibili negli uffici del segretariato sociale

Redazione

10 Luglio 2020 10:06

Il Settore Servizi Sociali Istruzione e Salute informa gli anziani ed i soggetti portatori di handicap che possono presentare istanza, per l’ottenimento della tessera di libera circolazione AST, entro e non oltre il 31/07/2020. Gli appositi modelli di domanda sono disponibili presso gli Uffici del Segretariato Sociale, sito in Viale Mediterraneo, 27 Gela, e sul sito del Comune di Gela www.comune.gela.cl.it - Sezione Documentazione e Modulistica - Settore Servizi Sociali.



