Attualita 24

Servizio Civile, la Pro Loco di Caltanissetta seleziona 5 volontari

Grazie al Servizio Civile Universale, i nuovi volontari avranno la possibilità di scoprire le meraviglie del territorio nisseno

Redazione

28 Settembre 2019 09:20

Anche quest’anno non può mancare il consueto appuntamento con le selezioni dei volontari del Servizio Civile Universale presso la Pro Loco di Caltanissetta grazie ai progetti realizzati da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Saranno 5 i posti assegnati, suddivisi in 3 bandi: - Missione Possibile: La rinascita dei borghi; - Castelli, fortificazioni e torri medievali; - Itinerari tra passato e presente. Grazie al Servizio Civile Universale, i nuovi volontari avranno la possibilità di scoprire le meraviglie del territorio nisseno, approfondire le conoscenze sulle nostre tipicità oltre che svolgere un servizio di accoglienza turistica a favore della collettività. ATTENZIONE! La domanda si presenta solo ed esclusivamente ONLINE ed è necessario avere lo SPID per procedere con la registrazione nel portale ministeriale, non sarà più necessaria la documentazione cartacea. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per giovedì 10 ottobre 2019 ore 14.00. Le selezioni avverranno giorno 5 Novembre presso il Centro Culturale Polivalente Michele Abbate. Per maggiori informazioni si possono contattare i nostri uffici: - InfoPoint Pro Loco Caltanissetta, Corso Umberto, 138 – 0934/74345 – infopointcaltanissetta@gmail.com - Pro Loco Caltanissetta, Galleria Civica D’Arte di Palazzo Moncada, Largo Barile snc – 0934/585890 – info@prolococaltanissetta.com Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito: www.serviziocivileunpli.net, nella sezione Bando 2019.

