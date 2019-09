Attualita 364

Servizio civile, bando per 8 operatori alla Casa del Volontariato "L. Colajanni" di Caltanissetta

La durata del progetto è di 12 mesi con 25 ore lavorative settimanali e un compenso mensile di 439,50 euro

Redazione

16 Settembre 2019 09:47

La durata del progetto è di 12 mesi con 25 ore lavorative settimanali e un compenso mensile di 439,50 euro. Il bando per la selezione è stato pubblicato. Possono partecipare i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato i 28 anni alla data di scadenza delle domande. Le istanze dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma raggiungibile tramite pc, smartphone e tablet all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del prossimo 10 Ottobre. L’accesso alla piattaforma può avvenire esclusivamente con lo SPID, “il sistema pubblico di identità digitale”. Le domande inviate in modo diverso non saranno accettate, ma gli interessati potranno chiedere supporto alla segreteria della Casa delle Culture e del Volontariato di via Xiboli 310 Caltanissetta, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30/13:30 – 15:30/20:30 telefonicamente ai seguenti numeri 0934-584206/ 320- 0779890 o direttamente di persona. Il Presidente del Mo.V.I. CL e Direttore della C.C.V. Ed. Prof. Filippo Maritato

