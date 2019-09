Salute 160

Servizio civile, assegnati alle sezioni dell'Unione Italiana Ciechi di Caltanissetta e Gela 26 volontari

Fra gli operatori previsti nel progetto, 14 saranno impiegati nella sede sociale di Caltanissetta e 12 a Gela

10 Settembre 2019 22:01

E'’ stato pubblicato il 4 settembre u.s. dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, il bando di selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di SCU IN Italia e all’Estero.

Nel bando anzidetto è stato inserito il progetto “UNA STRADA PER IL FUTURO – CALTANISSETTA” attraverso il quale saranno assegnati alla Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus aps di Caltanissetta, n° 26 operatori volontari di cui n° 14 da impiegare nella sede sociale di Caltanissetta e n° 12 nel Centro sociale “Louis Braille” di Gela.

Il progetto è pubblicato ell’elenco dei progetti CON MISURE AGGIUNTIVE.

L’attuazione di tale progetto di servizio civile consentirà d’intervenire specificamente in favore dei disabili della vista residenti nel territorio provinciale nisseno, assistendoli nella loro quotidianità, con una serie di servizi individualizzati, di natura non sanitaria.

Presto saranno realizzati otto incontri rivolti alle persone interessate al servizio (utenti, aspiranti volontari, genitori e parenti degli stessi). Nel corso di detti incontri, che si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso i locali della sezione, in via Corsica n° 33, Caltanissetta, saranno trattati temi attinenti l'ordinamento del servizio civile con particolare riferimento al servizio civile volontario, alla esperienza formativa dello svolgimento del servizio civile e alla carta etica, e alle attività previste nel progetto specifico della sezione. Ai presenti sarà data possibilità di intervenire per avere chiarimenti e/o formulare critiche, osservazioni, etc..

Agli incontri interverranno: il personale della sezione; rappresentanti dell'utenza beneficiaria dei servizi e delle attività previste nel progetto; volontari del servizio civile, che forniranno testimonianze dirette sull'esperienza maturata nel corso del servizio stesso.

Il Presidente provinciale Alessandro Mosca, esprime il proprio compiacimento poiché, “grazie alla collaborazione dei giovani volontari, potrà essere raggiunto un numero elevato di non vedenti ed ipovedenti residenti nel territorio provinciale, raccogliendone le esigenze e migliorando la qualità della loro vita attraverso un livello più elevato di integrazione sociale. Inoltre, il servizio civile, potrà davvero essere, per i volontari, un’ottima occasione di crescita personale, umana e professionale; offrirà loro la possibilità di acquisire importanti esperienze e di dedicare un anno della propria vita a se stessi e a persone che vivono in situazione di grave svantaggio sociale”.

I giovani, in possesso dei requisiti del bando, che intendessero prestare servizio civile nel progetto suindicato dovranno presentare domanda esclusivamente on line tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), accedendo alla piattaforma dedicata dal Dipartimento, entro e non oltre la data di scadenza, fissata dal bando entro le ore 14,00 del 10 ottobre 2019.

Per maggiori informazioni sul Bando e sul progetto della Sezione U.I.C.I. di Caltanissetta gli interessati possono consultare, sul sito dell'Uici Caltanissetta. l’AVVISO e la GUIDA per la compilazione della domanda.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del bando, al fine di consentire ai giovani di avere tutti gli elementi per scegliere in maniera consapevole di presentare domanda di partecipazione al nostro progetto, sul sito anzidetto è pubblicata una sintesi del progetto stesso, che ne illustra gli obiettivi, le attività e fornisce dettagli importanti sui criteri di selezione dei candidati, sulle condizioni di servizio, sulle sue modalità organizzative, e sui requisiti che costituiscono titolo preferenziale nella classificazione dei candidati.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono prendere contatto con gli uffici sezionali al numero 0934597317.

