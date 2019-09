Salute 1377

Servizio Civile, assegnati alla Croce Rossa di Caltanissetta 48 volontari: domande entro il 10 ottobre

Previsto un rimborso mensile di 439,50 euro per 12 mesi per un impegno settimanale di 25 ore da espletarsi nella sede nissena

Redazione

15 Settembre 2019 09:57

Ancora una volta il comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana risulta ente finanziato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’espletamento del Servizio Civile Universale. Grande soddisfazione per il consiglio direttivo del comitato, diretto da Nicolò Piave, per l’approvazione di ben quattro progetti per un totale di quarantotto posti messi a bando, per attività di supporto all’ente per dodici mesi.I bandi prevedono la selezione di quarantotto unità presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta con un rimborso mensile di 439,50 euro per dodici mesi per un impegno settimanale di 25 ore da espletarsi a Caltanissetta nelle varie attività della CRI nissena;

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme previste dalla legge.

Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Le modalità d’accesso e partecipazione alla selezione si possono scaricare dal sito della Croce Rossa di Caltanissetta. Le istanze dovranno essere presentate, esclusivamente on line attraverso il sistema della SPID, a pena di esclusione.

Per l’Associazione è il quarto anno consecutivo – afferma Nicolò Piave presidente del Consiglio Direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta - a cui viene riconosciuta tale opportunità nell’ambito del servizio civile, con lo scopo di creare un ponte tra i giovani del territorio e la loro partecipazione attiva nel campo della solidarietà. I quattro progetti, coordinati da Laura Russo, Alessandra Bellavia , Sonia Bognanni e Maria Grazia Fasciana, mirano alla compartecipazione della mission della Croce Rossa Italiana, in ambito della protezione civile, dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza sociale, con tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) che hanno voglia di sperimentare un percorso unico rivolto a sostegno del territorio e della collettività, previo superamento di test scritti e colloqui di selezione a cui saranno presenti i valutatori indicati e psicologi CRI.

Le attività oggetto dei bandi riguardano le attività socio sanitarie della Croce Rossa Italiana, con particolare riguardo al servizio di trasporto infermi ed emergenza urgenza con l’ausilio dell’ambulanza e guida della stessa.

L'operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con con il corretto espletamento del servizio civile.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema SPID entro e non oltre le ore 14.00 del 10 Ottobre 2019. Informazioni possono essere chieste alla segreteria del Comitato sito in Viale della Regione 1, aperta al pubblico dal Lunedì al Sabato negli orari indicati sul sito internet. Per informazioni telefonare al numero 093425999. Alla segreteria non possono essere consegnate le domande a pena di nullità della stessa.





