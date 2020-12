Attualita 135

Servizio civile a Mussomeli, approvati tre progetti: saranno impegnati 16 giovani. Domande entro l'8 febbraio

I destinatari sono giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile

Redazione

30 Dicembre 2020 21:23

Grazie all’accordo di collaborazione attivato con CONFCOOPERATIVE Sicilia, sono stati approvati al Comune di Mussomeli 3 progetti di servizio Civile per un numero complessivo di giovani da impegnare pari a 16 unità, per una durata di 12 mesi. Il 21 dicembre è stato pubblicato (sul sito www.serviziocivile.gov.it) il bando Servizio Civile Universale. I destinatari sono giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile. Fino alle ore 14.00 dell'8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all'estero. "Il comune di Mussomeli - si legge in una nota del sindaco Giuseppe Catania - attraverso CONFOCOOPERATIVE, attiverà dunque i seguenti progetti: Progetto: Tutela Minori (Comune di Mussomeli) - n° 8 posti disponibili · Progetto: Ecoloogical Art (Comune di Mussomeli) - n° 4 posti disponibili · Progetto: Teca: Scrigno di Sapere e Inclusione (Comune di Mussomeli) - n° 4 posti disponibili I progetti finanziati col bando 2020 sono consultabili sul www.serviziocivile.coop.". La domanda di partecipazione, anche quest'anno, sarà presentabile unicamente sulla piattaforma DOL (Domanda On Line) cui si accede tramite SPID (Sistema Pubblico Di Identità Digitale) o con apposite credenziali rilasciate dal Dipartimento. Per ulteriori informazioni e specifiche, vi invitiamo a consultare la pagina del sito del Servizio Civile della Confcooperative,https://www.serviziocivile.coop/News/ArtMID/578/ArticleID/2663/PUBBLICATOIL-BANDO-SCU-2020-FAI-DOMANDA-ENTRO-L'8-FEBBRAIO-2021 nonchè la pagina dedicata sul sito del dipartimento.

