Cronaca 1268

Serradifalco, pizzeria aperta di domenica nonostante i divieti: i carabinieri denunciano il titolare

Ieri, quando i carabinieri sono entrati all'interno della pizzeria hanno trovato il personale a lavoro e un lungo elenco di prenotazioni

Rita Cinardi

23 Marzo 2020 17:39

Denunciato dai carabinieri della stazione di Serradifalco il titolare di una pizzeria che ieri sera ha tenuto il locale aperto nonostante il divieto imposto dall'ordinanza regionale del 19 marzo per contrastare l'esigenza coronavirus. Nell'ordinanza è espressamente prevista l'apertura domenicale soltanto per farmacie ed edicole mentre tutti gli altri esercizi commerciali, supermercati compresi, hanno l'obbligo di rimanere chiusi. Ieri, quando i carabinieri sono entrati all'interno della pizzeria hanno trovato il personale a lavoro e un lungo elenco di prenotazioni da parte dei clienti. Pizze che sarebbero state consegnate a domicilio. Per il titolare del locale è scattata la denuncia. Da oggi i carabinieri di Caltanissetta, per ciò che riguarda il capoluogo, hanno iniziato a svolgere i servizi di controllo insieme ai militari dell'esercito italiano che integreranno i dispositivi degli Uomini dell'Arma mirati al contenimento del contagio. (nella foto carabinieri e militari al terminal di via Rochester, a Caltanissetta)

