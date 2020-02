Attualita 75

Serradifalco, l'ufficio postale rimarrà chiuso dal 17 al 22 febbraio per lavori interni

Gli utenti potranno rivolgersi alla sede di Montedoro, in piazza Europa 7, che rimarrà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato

Redazione

14 Febbraio 2020 17:22

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Serradifalco resterà chiuso dal 17 al 22 febbraio per lavori interni. Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di Montedoro sita in piazza Europa 7, che osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13,35 e il sabato fino alle ore 12,35.



