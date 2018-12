Attualita 277

Serradifalco, la preside di un istituto nega ai bambini la novena natalizia

I genitori per replicare alla decisione della preside hanno quindi deciso di svolgere una novena itinerante e in piazza hanno allestito una capanna in cui è rappresentata la Natività

20 Dicembre 2018

A Serradifalco, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Filippo Puglisi" non ha autorizzato la celebrazione della novena natalizia durante l'orario scolastico, a quanto sembra in rispetto delle disposizioni sulla laicità dell'ambiente scolastico. Alcuni genitori e alunni hanno quindi deciso di svolgere una novena itinerante partendo da via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove si trova l'istituto, arrivando a piazza Vittorio Emanuele, dove era stata preparata una capanna in cui è rappresentata la Natività. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco Leonardo Burgio.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato nazionale della Lega Alessandro Pagano, che ha detto: "Ho intonato anch'io la famosa e tradizionale canzona italiana di Natale 'Tu scendi dalle stelle' per dimostrare la mia vicinanza e la totale solidarietà ai cittadini di Serradifalco, che sono scesi in piazza uniti e compatti per protestare contro la decisione di una preside che, su indicazione di un genitore testimone di Geova, ha vietato che gli studenti intonassero a scuola la canzoncina a Gesù Bambino". "Un fatto gravissimo - aggiunge Pagano

- che la Lega condanna con decisione. Dobbiamo difendere la nostra fede, la nostra storia e dulcis in fundo difendere le nostre tradizioni. Il nostro Movimento dimostra ogni giorno di tutelare le minoranze ma non lo farà mai a scapito della nostra maggioranza".

"Deplorevole - prosegue - anche il comportamento del direttore della scuola, che ha imposto di non far cantare quel brano su indicazione di questo genitore, un lupo solitario, penalizzando tutti gli altri ragazzi e venendo meno al suo fondamentale compito di garantire la funzione pedagogica".(ANSA)

