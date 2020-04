Eventi 236

Serradifalco, inno alla speranza in tempi di coronavirus: l'artista Denise Middione compone un brano dal titolo "Torneremo"

L'artista di Serradifalco dedica questa canzone a tutti perchè tutti abbiamo bisogno di sperare in un futuro migliore

Redazione

21 Aprile 2020 15:48

“Torneremo più forti di prima”. E’ il messaggio che Denise Middione lancia con il suo ultimo brano. Che, intitolato “Torneremo”, ha registrato rigorosamente a casa. Avendo come ausilio solo l’auricolare del suo telefono. Brano che il polistrumentista Antonio Gardina – anche lui, come Denise, di Serradifalco – ha arrangiato. “In maniera professionale, nella fase più importante del brano”, puntualizza la stessa cantante e musicista, nel ringraziare il suo “amico e collega”.Sul suo nuovo pezzo, Middione dice di non avere “molto da dire, perché va ascoltato e basta”. Aggiungendo, subito dopo, però: “Questa canzone la dedico a tutti, perché tutti abbiamo bisogno di un po’ più di speranza per ricordarci che TORNEREMO più forti di prima”. E precisando che quando ha scritto questa canzone “era fine marzo e tante cose dovevano ancora accadere”.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=h3uR15LNbLc



“Torneremo più forti di prima”. E’ il messaggio che Denise Middione lancia con il suo ultimo brano. Che, intitolato “Torneremo”, ha registrato rigorosamente a casa. Avendo come ausilio solo l’auricolare del suo telefono. Brano che il polistrumentista Antonio Gardina – anche lui, come Denise, di Serradifalco – ha arrangiato. “In maniera professionale, nella fase più importante del brano”, puntualizza la stessa cantante e musicista, nel ringraziare il suo “amico e collega”.Sul suo nuovo pezzo, Middione dice di non avere “molto da dire, perché va ascoltato e basta”. Aggiungendo, subito dopo, però: “Questa canzone la dedico a tutti, perché tutti abbiamo bisogno di un po’ più di speranza per ricordarci che TORNEREMO più forti di prima”. E precisando che quando ha scritto questa canzone “era fine marzo e tante cose dovevano ancora accadere”.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=h3uR15LNbLc



News Successiva Grande successo a Serradifalco per la cena solidale "Un momento di fraternità" organizzata da Don Salvatore Randazzo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare