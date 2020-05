Attualita 91

Serradifalco, depuratore di contrada Mintina: trasmesso alla Regione il progetto per l'adeguamento e il potenziamento

Adesso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia dovrà provvedere ad emettere il decreto di finanziamento

Redazione

25 Maggio 2020 11:45

Duecento giorni di lavoro e un investimento da un milione di euro per adeguare e potenziare un impianto a servizio di circa 7mila abitanti equivalenti.Sono i dati salienti dell’intervento che si sta mettendo in campo per il depuratore di contrada Mintina nel territorio del Comune di Serradifalco. Il progetto è stato già trasmesso nei giorni scorsi al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia, insieme a quello relativo all’efficientamento della rete idrica di Vallelunga (ID 36). Adesso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia dovrà provvedere all’emissione del pertinente decreto di finanziamento.

Con questo intervento Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, mira a potenziare l’attuale funzionalità dell’impianto di trattamento dei reflui civili prodotti dal Comune di Serradifalco.

In particolare, i lavori riguarderanno la ricostruzione dell’impianto di depurazione – e ciò concernerà sia le opere edili sia quelle elettromeccaniche - con un nuovo e più efficiente sistema depurativo.





