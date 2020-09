I Romanzi di Vincenzo Bonasera

"Sentimenti e sensazioni"….dal romanzo "Nel sogno dell’amore"- 2016

01 Settembre 2020 20:19

“ Sentimenti e sensazioni… cosa siete se non soltanto nostalgia, incertezza, speranza, passione, sogni… compagni di un percorso triste di solitudine, fatto di rimpianti e di cose lasciate e perdute nel tempo. Ricordi senza un ritorno, desideri sognati e non vissuti. Memoria, questa volta sì, vienimi in soccorso, non farmi mai scordare quel sorriso profumato di gioventù, la luce luminosa e il folgorante bagliore di quegli occhi, quello sguardo sfuggente, distratto, veloce, che colpisce come un’improvvisa saetta partita da chi sa dove…lasciami la fotografia di un viso gioioso che vive d’allegria, spensieratezza, spontaneità. Stare accanto a lei sarà come una carezzevole onda del mare in un sogno che invita ad amare”. (dal romanzo: “Nel sogno dell’amore” – 2016 )

