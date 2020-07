Salute 98

Senape non dichiarata, ministero richiama pizzelle al gusto granchio a marchio Strada del gusto

Coinvolti i supermercati Lidl Italia. Chi è allergico a questo ingrediente potrebbe avere problemi

Redazione

27 Luglio 2020 22:48

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di due lotti di alimenti richiamati da negozi e supermercati a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta dei lotti 00609 e 00610 delle Pizzelle al gusto granchio a marchio Strada del Gusto da 180 gr con scadenza 31.12.2021, commercializzata dai supermercati Lidl Italia s.r.l. Le pizzelle sono state tutte prodotte da Antiche Cascine SpA via Campoluongo snc – Raviscanina in provincia di Caserta. All’interno del prodotto ci sarebbe infatti della SENAPE, non dichiarata tra gli ingredienti: chi è allergico a questo ingrediente potrebbe dunque avere problemi dal consumo della pizzelle stesse. A scopo precauzionale Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori “ALLERGICI O INTOLLERANTI ALLA SENAPE” di non consumare il prodotto con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Per i consumatori che non soffrono di allergie o intolleranze alla senape, il prodotto è sicuro e può essere consumato tranquillamente. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.



Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di due lotti di alimenti richiamati da negozi e supermercati a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta dei lotti 00609 e 00610 delle Pizzelle al gusto granchio a marchio Strada del Gusto da 180 gr con scadenza 31.12.2021, commercializzata dai supermercati Lidl Italia s.r.l. Le pizzelle sono state tutte prodotte da Antiche Cascine SpA via Campoluongo snc – Raviscanina in provincia di Caserta. All’interno del prodotto ci sarebbe infatti della SENAPE, non dichiarata tra gli ingredienti: chi è allergico a questo ingrediente potrebbe dunque avere problemi dal consumo della pizzelle stesse. A scopo precauzionale Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori “ALLERGICI O INTOLLERANTI ALLA SENAPE” di non consumare il prodotto con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Per i consumatori che non soffrono di allergie o intolleranze alla senape, il prodotto è sicuro e può essere consumato tranquillamente. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.



Coronavirus, Fauci non esclude il vaccino tra ottobre e novembre ma potrebbe arrivare anche prima

News Successiva Coronavirus, seconda ondata possibile: ecco le raccomandazioni dell'Associazione Italiana di Epidemiologia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare