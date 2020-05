Cronaca 849

Sempre grave la donna incinta con il coronavirus: cesareo d'urgenza se dovesse peggiorare

La donna è alla 28esima settimana di gravidanza e si spera che le due sacche di plasma autoimmune arrivate da Pavia possano far migliorare le condizioni

Redazione

28 Maggio 2020 11:55

Sono ore critiche per la donna incinta del Bangladesh positiva al Coronavirus che si trova ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo: attualmente è intubata e con la respirazione assistita. Da tre giorni si trova presso il nosocomio e i medici stanno tentando di tutto per salvare la vita a lei e al piccolo; la donna, infatti,è alla 28esima settimana di gravidanza e si spera che le due sacche di plasma autoimmune arrivate da Pavia possano far migliorare le condizioni della paziente.Qualora lo stato di salute dovesse peggiorare, si tenterà un parto cesareo d'urgenza ma al momento i medici temporeggiano monitorando costantemente la donna e permettendo al feto di crescere il più possibile.

Dopo tre giorni in cui a Palermo si erano registrati zero casi, ieri una nuova positività al Covid-19 è stata registrata a Corleone. Si tratta ancora una volta di una donna rientrata da una regione del nord Italia che è risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena. È asintomatica e adesso dovrà stare in casa, con i familiari (i cui tamponi sono risultati negativi), per almeno altre due settimane in attesa di un nuovo tampone. (Gds.it)



Sono ore critiche per la donna incinta del Bangladesh positiva al Coronavirus che si trova ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo: attualmente è intubata e con la respirazione assistita. Da tre giorni si trova presso il nosocomio e i medici stanno tentando di tutto per salvare la vita a lei e al piccolo; la donna, infatti,è alla 28esima settimana di gravidanza e si spera che le due sacche di plasma autoimmune arrivate da Pavia possano far migliorare le condizioni della paziente.Qualora lo stato di salute dovesse peggiorare, si tenterà un parto cesareo d'urgenza ma al momento i medici temporeggiano monitorando costantemente la donna e permettendo al feto di crescere il più possibile.

Dopo tre giorni in cui a Palermo si erano registrati zero casi, ieri una nuova positività al Covid-19 è stata registrata a Corleone. Si tratta ancora una volta di una donna rientrata da una regione del nord Italia che è risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena. È asintomatica e adesso dovrà stare in casa, con i familiari (i cui tamponi sono risultati negativi), per almeno altre due settimane in attesa di un nuovo tampone. (Gds.it)



Caltanissetta, sorpreso nuovamente a incendiare cavi di rame: 38enne denunciato

News Successiva Caltanissetta, violano norme anti contagio: 2 esercizi commerciali dovranno rimanere chiusi per 5 giorni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare