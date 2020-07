Cronaca 7983

Secondo ricovero per coronavirus in poche ore a Caltanissetta: è l'autista di pullman positivo al tampone

Il ricovero a poche ore da quello di una donna rumena che era rientrata qualche giorno fa in Italia dalla Romania

Rita Cinardi

28 Luglio 2020 13:50

Ricoverato nella notte al reparto di Malattie Infettive dedicato alla cura del Covid-19 un autista di pullman di Gela di 60 anni che pochi giorni fa era risultato positivo al tampone. L'uomo è stato ricoverato nella notte per l'aggravarsi dei sintomi. Alla tac sarebbe risultata, infatti, una polmonite interstiziale. L'autista era risultato positivo insieme a un altro collega di Butera (quest'ultimo in isolamento domiciliare) dopo aver viaggiato su un pullman per Asti sul quale era presente un immigrato a sua volta positivo al Covid-19. Il ricovero a poche ore da quello di una donna rumena, residente a Ravanusa, che era rientrata da poco in Italia dalla Romania. Anche nel suo caso il ricovero è stato disposto dopo che la donna, arrivata in pronto soccorso a Canicattì con una polmonite, è risultata positiva al tampone. Da tempo ormai al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia non si registravano più pazienti con coronavirus. L'ultimo, infatti, era stato dimesso il 4 giugno.

Ricoverato nella notte al reparto di Malattie Infettive dedicato alla cura del Covid-19 un autista di pullman di Gela di 60 anni che pochi giorni fa era risultato positivo al tampone. L'uomo è stato ricoverato nella notte per l'aggravarsi dei sintomi. Alla tac sarebbe risultata, infatti, una polmonite interstiziale. L'autista era risultato positivo insieme a un altro collega di Butera (quest'ultimo in isolamento domiciliare) dopo aver viaggiato su un pullman per Asti sul quale era presente un immigrato a sua volta positivo al Covid-19. Il ricovero a poche ore da quello di una donna rumena, residente a Ravanusa, che era rientrata da poco in Italia dalla Romania. Anche nel suo caso il ricovero è stato disposto dopo che la donna, arrivata in pronto soccorso a Canicattì con una polmonite, è risultata positiva al tampone. Da tempo ormai al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia non si registravano più pazienti con coronavirus. L'ultimo, infatti, era stato dimesso il 4 giugno.

Caltanissetta, autoarticolato in fiamme: densa colonna di fumo sulla statale 626

News Successiva Incidente a Scoglitti, dopo la morte di una 17enne non ce l'ha fatta neanche il suo fidanzato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare