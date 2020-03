Cronaca 927

Secondo furto in 24 ore al Policlinico di Palermo in piena emergenza coronavirus

A svelare la nuova azione da parte degli sciacalli è stat proprio un medico che attraverso Facebook ho postato una foto: "Gente ignobile"

Redazione

18 Marzo 2020 10:38

Due furti in 24 ore al Policlinico di Palermo. Dopo il raid compiuto negli spogliatoi del reparto di Medicina d'urgenza, ieri pomeriggio, qualcuno ne avrebbe compiuto un altro in quelli di Chirurgia plastica.A svelare la nuova azione da parte degli sciacalli è stat proprio un medico che attraverso Facebook ho postato una foto: "Gente ignobile - scrive -. Dopo che ieri hanno saccheggiato la Medicina Interna di computer, stasera hanno svaligiato il nostro spogliatoio in chirurgia plastica. I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono DPI e mascherine, ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede, viva la solidarietà ai tempi del Coronavirus".

Qualcuno, ieri, dopo le 18, sarebbe entrato negli spogliatoi che si trovano al secondo piano, rubando soldi ed effetti personali dei medici e degli infermieri. Sull'episodio sta indagando la polizia che ha interrogato le vittime e sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. (Gds.it)



