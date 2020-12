Attualita 1099

Scuola, bimbo di 4 anni lasciato senza regalo perchè è cattivo. La mamma: "Per mio figlio è stato uno shock"

Il caso si è verificato in una scuola della Versilia ed è stato denunciato sui social dalla mamma. Avviati accertamenti

Redazione

29 Dicembre 2020 12:21

Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Il 23 dicembre lei va a prendere suo figlio di 4 anni e una delle maestre le va per dire che "Babbo Natale per lui non è passato". Per gli altri compagni di classe sì e aveva portato piccole cose, un astuccio, delle matite, dei pennarelli. Regalini scartati in aula. Per lui niente. Motivo: "Perchè a detta delle maestre - spiega al telefono la mamma del piccolo - non si era comportato bene. Meritava quindi una lezione secondo loro così non gli hanno consegnato il regalo di Natale. Vi sembra giusto? Lui ci è rimasto malissimo. Vi potete immaginare la scena dei compagni che scartano i pacchetti e uno solo che rimane senza? Mi ha detto che in classe ha pianto, quando sono andato a prenderlo era mogio mogio. Non si fa così...". La storia è stata raccontata questa mattina sulle pagine del Tirreno. Adesso la mamma di quel bambino promette di far cambiare scuola a suo figlio: "Non ci penso proprio a rimandarlo lì anche se ho parlato con la dirigente scolastica che era all'oscuro di tutto e molto dispiaciuta. Ha detto che si sarebbe informata... Ma è troppo tardi, per il mio bambino è stato uno shock e voglio allontanarlo da maestre che hanno fatto una scelta di questo tipo". Il fatto è successo il 23 dicembre in una scuola della Versilia (non diciamo il paese per non rendere identificabile il bambino). "Quando la maestra me l'ha detto, lì per lì non ho nemmeno ben capito: mi ha spiegato che il provvedimento era stato deciso insieme ad altre insegnanti e che comunque se si fosse comportato bene a gennaio alla ripresa della scuola il regalo glielo avrebbero dato". La direttrice didattica interpellata sulla vicenda spiega: "Ho saputo della vicenda dalla mamma il 26 dicembre e adesso sto facendo accertamenti interni per capire come si sono svolti i fatti". (La Repubblica)





