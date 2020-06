Politica 326

Scuola, Pagano: "Governo Conte inchiodato a Montecitorio da 48 ore. Maratona della #lega per bloccare il decreto"

La Lega ritiene che il decreto sulla scuola produrrà danni devastanti a insegnanti, alunni e genitori

Redazione

06 Giugno 2020 09:47

160.000 insegnanti precari appiedati, scuole paritarie massacrate per motivi ideologici, prossimo anno scolastico che ancora non si sa se dovrà iniziare, con mamme e papà super preoccupati a chi e dove lasciare i figli, alunni dentro gabbie in plexiglas con mascherine da portare per 8 ore e gravi danni alla loro salute. Sono solo alcune delle perle della ministro Azzolina e dei soci di governo #Pd e #5stelle. L’Italia scolastica ha decretato: #Azzolinabocciata e governo #Conte alla frutta.

Così Alessandro Pagano vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

