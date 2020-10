Attualita 226

Scuola, orari scaglionati alle superiori: da mercoledì l'ingresso per i liceali dalle 9

Lo prevede il nuovo Dpcm approvato dal governo nazionale per contenere il diffondersi della pandemia

Redazione

19 Ottobre 2020 07:32

Saranno valide fino al 13 novembre le misure del nuovo dpcm sul Covid-19. Lo si legge nella versione finale del testo, pubblicata sul sito del Governo. Le norme entrano in vigore oggi 19 ottobre. Fanno eccezione quelle che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l'ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: questa disposizione varrà da mercoledì 21 ottobre.(Ansa)

