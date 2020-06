Attualita 145

Scuola media "Luigi Russo" di Delia: firmato il contratto per l'efficientamento energetico

I lavori sono stati finanziati con fondi europei per complessivi 948mila euro. Servirà a ridurre i consumi energetici con relativi risparmi sulla spesa pubblica

16 Giugno 2020 16:39

Firmato ieri pomeriggio il contratto d'appalto per i lavori di efficientamento energetico della Scuola Media “Luigi Russo”, finanziato con fondi europei per complessivi € 947.802,00.Presenti il sindaco Gianfilippo Bancheri, l’assessore ai lavori Pubblici Calogero Lo Porto, il segretario comunale dott. Fulvio Fontana, il dirigente responsabile dell’ufficio contratti, dott. Giuseppe Riccobene, il dirigente dell' ufficio tecnico arch. Calogero La Verde responsabile unico del procedimento (Rup), Carmelo Romeo, legale rappresentante della ditta aggiudicataria SAE S.r.l. Società Appalti Edili di Aci Sant’Antonio, il direttore tecnico dell’impresa arch. Roberto Virzì e il direttore dei lavori arch. Francesco Romano.

<<L’intervento sulla scuola media insieme e quello in itinere sull’edificio comunale – ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri - serviranno a ridurre i consumi energetici con conseguenti risparmi sulla relativa spesa pubblica. Siamo soddisfatti anche perché in questo modo siamo in linea con le azioni previste dal Paes in tema di efficientamento e contenimento dei costi energetici primari sia dell’edificio scolastico e degli impianti esistenti che di quello scolastico. La scuola media diventerà un edificio all’avanguardia per quanto riguarda i consumi energetici, l’uso dell’energia alternativa e la vivibilità interna a beneficio degli alunni e di tutto il personale scolastico. Tutti i finanziamenti – ha aggiunto Bancheri - che siamo riusciti ad intercettare sono il segno evidente di una intensa e prolifica attività amministrativa che testimoniano come Delia in pochi anni stia compiendo dei passi decisivi nella direzione di un vero e reale cambiamento>>.

Il contratto è stato stipulato con rogito del segretario comunale dott. Fulvio Fontana e sottoscritto, per la parte pubblica, dall’arch. Calogero la Verde, e da Carmelo Romeo legale rapprentante della ditta SAE S.r.l. Società appalti edili.



News Successiva Delia, biblioteca comunale: concesso al Comune un finanziamento per riqualificare l'immobile

